O pai de Meghan Markle não vai mesmo levar a filha ao altar no sábado. Após as suspeitas da passada terça-feira, o palácio de Kensington, residência da família real britânica, emitiu um comunicado em representação de Meghan Markle e do príncipe Harry, pedindo "compreensão" pelo momento que o pai da noiva está a atravessar.

O porta-voz do palácio referiu que este é um "momento profundamente pessoal para Meghan Markle, dias antes do casamento. Ela e o príncipe Harry pedem compreensão e respeito pela situação difícil que Thomas Markle está a passar".

De referir que Thomas Markle, pai da noiva do príncipe britânico, tinha declarado ao site TMZ, que iria ser operado na manhã de quarta-feira ao coração, após ter sofrido um ataque cardíaco na semana passada. "Os médicos vão reparar os danos e colocar um stent onde é necessário", explicou.

Tinha sido reportado na imprensa internacional que a cirurgia a que Thomas foi sujeito tinha sido "bem sucedida" mas que este não seria capaz de voar até Inglaterra até à data da cerimónia, que se irá realizar no próximo sábado.