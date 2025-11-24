Nuno Markl mostra "pequena grande vitória" na recuperação após sofrer AVC

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nuno Markl continua a dar sinais de melhoria, após ter sofrido um AVC na passada quinta-feira, 20 de novembro. Na manhã de segunda-feira (24 de novembro), fez mais uma partilha do Hospital São Francisco Xavier, onde se encontra internado, para tranquilizar fãs, amigos e familiares: "A pequena grande vitória da manhã: estou a ganhar controlo no braço esquerdo e já deu para um thumbs up altivo. Redescobrir-me é uma alegria", escreveu o apresentador e humorista na legenda de uma fotografia onde se vê o braço, ainda com o catéter colocado, mas bem erguido.

A partilha foi mais uma vez inundada de mensagens de carinho e apoio, facto que o humorista também não deixou passar em branco. No fim de semana, depois de fazer referências à namorada e ao filho, Pedro, que lhe prestou assistência nos primeiros momentos e chamou o 112, o rosto do 'Taskmaster' quis também agradecer a milhares de anónimos as mensagens de melhoras dos últimos dias. "Não me sinto sozinho um instante que seja. Ironicamente há muito tempo que não estava tão consciente do quão felizardo sou com as minhas pessoas. Estou também lamechas e a chorar por tudo, mas acho que faz parte", confessou Nuno Markl, emocionado.