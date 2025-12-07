Sábado – Pense por si

Um beijo e muitas lágrimas: o momento em que Norris festeja com Margarida Corceiro a conquista do Mundial

Record
Logo após o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Logo após sagrar-se pela primeira vez, colocando um ponto final na hegemonia de Max Verstappen, Lando Norris agradeceu à família, abraçou os pais e foi ter com a namorada, Margarida Corceiro, com a qual partilhou um momento de ternura e muita emoção.

O britânico, refira-se, terminou o Grande Prémio de Abu Dhabi no 3.º lugar, o suficiente para garantir o título mundial.

