Nuno Markl já saiu dos cuidados intensivos

Nuno Markl continua internado no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas já fora dos cuidados intensivos, depois de ter sido internado de urgência na quinta-feira.



Nuno Markl no Hospital DR

Nuno Markl deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier com um acidente vascular cerebral (AVC) esta quinta-feira à noite. Durante a manhã desta sexta-feira, o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, afirmou que Markl está "estável" e "a receber os melhores cuidados".

Nuno Markl é, atualmente, locutor nas manhãs da Rádio Comercial e uma das figuras princiapis do programa 'Taskmaster' da RTP, juntamente com Vasco Palmeirim. Ganhou visibilidade por vários programas de rádio como O Homem Que Mordeu o Cão, o Laboratólarilolela ou Caderneta de Cromos. Na televisão foi responsável pela série 1986 que acompanhava a vida de um grupo de adolescentes no ano da mais conturbada eleição presidencial nacional.

