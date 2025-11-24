Nuno Markl orgulhoso do filho: "Salvou-me a vida e tratou de tudo com o maior sangue-frio"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Apesar de estar internado no Hospital São Francisco Xavier, a recuperar de um AVC, que sofreu na quinta-feira, 20 de novembro, Nuno Markl continua imparável nas redes sociais, sempre bastante ativo.

O humorista publicou um longo texto a agradecer a diversos familiares e amigos mais próximos. Mas foi o filho, Pedro, de 15 anos, fruto do relacionamento com Ana Galvão, que foi mais elogiado pelo radialista. "Adoro receber visitas. Tenho tanta sorte em ter o melhor filho do mundo, que me salvou a vida e tratou de 112 e de tudo com o maior sangue-frio", revelou, orgulhoso o radialista.

Markl não poupou elogios também à namorada, irmã, ex-mulher e amigos. "Tanta sorte por ter a melhor namorada do mundo e a melhor 'ex' do mundo. Por ter a melhor irmã do mundo, e o melhor sobrinho do mundo, o Manel, que me mandou por ela um Charlie Brown que me acalma só de olhar para ele. E melhores amigos do mundo como o Bruno Nogueira, Pedro Ribeiro, Mafalda Santos ou o Fernando Alvim, que me atribuiu aqui um troféu de Monstro do Ano honorário", brincou o radialista da Rádio Comercial.

O rosto do 'Taskmaster' quis ainda agradecer a milhares de anónimos as mensagens de melhoras dos últimos dias. "Não me sinto sozinho um instante que seja. Ironicamente há muito tempo que não estava tão consciente do quão felizardo sou com as minhas pessoas. Estou também lamechas e a chorar por tudo, mas acho que faz parte", confessou Nuno Markl, emocionado.

