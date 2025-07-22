Sábado – Pense por si

Nicole Kidman solicita autorização de residência em Portugal

CM 22 de julho de 2025 às 10:07
A atriz australiana está no nosso país há uns dias e foram agora adiantados os motivos desta visita.

Como avançou o CM, a atriz australiana Nicole Kidman aterrou este domingo, dia 20 de julho, no aeroporto de Tires, no concelho de Cascais. Segundo o site '24 horas', a atriz solicitou junto da AIMA (Agência para a Integração Migrações e Asilo) uma autorização de residência no nosso país.

Nicole Kidman nos Óscares
O pedido foi feito na sequência da recente compra de Nicole Kidman de uma casa em Melides, no Costa Terra Golf & Ocean Club, um empreendimento luxuoso de 200 hectares.Desta forma, Nicole Kidman será 'vizinha' do príncipe Harry e de Meghan Markle que alegadamente também terão comprado uma casa neste empreendimento depois de lá passarem férias. A atriz e empresária Paris Hilton é também outra famosa que detém uma destas moradias.

Comentário Nicole Kidman

Note-se que a atriz e o marido, o cantor neozelandês Keith Urban, ter-se-ão apaixonado por Lisboa e até já detêm um apartamento numa das zonas ribeirinhas mais exclusivas da capital, o Parque das Nações, notícia que chegou a ser confirmada pela própria Câmara Municipal de Lisboa.

Investigação
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

