Rita Matias atira-se a Catarina Furtado: "Recebe cerca de 15 mil euros por mês, pagos pelos contribuintes portugueses!"

Apresentadora chamou "ignorante" à deputada do Chega depois de esta ter comentado as demolições levadas a cabo pela Câmara Municipal de Loures no bairro do Talude.

Rita Matias e Catarina Furtado estão em guerra. Depois de a apresentadora ter atacado a deputada do Chega pelas suas declarações sobre as demolições de barracas em Loures, durante uma entrevista à SIC Notícias, a também candidata à Câmara de Sintra fez questão de responder à letra.



DIREITOS RESERVADOS

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, Rita Matias diz que "indecente e imoral" é o salário auferido pela apresentadora na RTP, que é pago pelos portugueses. "A Catarina Furtado decidiu fazer um exercício de sinalização de virtude este fim de semana e comentar uma entrevista que dei à SIC Notícias", começa por dizer, acrescentando que a estrela da televisão pública lhe chamou "ignorante" por comentar assuntos que desconhece.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Maria Matias (@ritamariamatias)

"Ora, profundamente ignorante e desconhecedora do objeto da entrevista é Catarina Furtado, que resume 18 minutos de entrevista a dez segundos que deve ter visto nas redes sociais ou a uma frase do 'Expresso', que tem aquela independência que já conhecemos", continua, antes de arrasar a apresentadora: "Eu compreendo o nervosismo da Catarina Furtado. É que ela sabe que nós sabemos que o seu salário é cerca de 15 mil euros por mês. Pagos por quem? Pelos contribuintes portugueses!".

E deixa um aviso: "Isto sim parece profundamente indecente e imoral, porque não reconheço no trabalho da Catarina uma necessidade para ter este valor. Percebam que o seu salário é superior, por exemplo, ao do Presidente da República ou ao do Primeiro-ministro. O utilidade do serviço da Catarina fica ao critério de cada um, mas estes tachos e tachinhos na RTP são para acabar e o problema deles é que sabem que o Chega, quando chegar ao Governo, vai mesmos atrás destes tachos incompreensíveis".

Recorde-se que após o debate do Estado da Nação, Rita Matias comentou este sábado, na SIC Notícias, o caso das barracas de Loures e criticou a entrada de pessoas "sem condições de subsistir em Portugal", como se pode ler na legenda do jornal 'Expresso', numa publicação sobre a candidata à Câmara de Sintra em relação às demolições levadas a cabo pela Câmara Municipal de Loures no bairro do Talude.

Catarina Furtado usou essa publicação para fazer um story em que diz que Rita Matias "não sabe do que fala". "Só sabe que não gosta de certas de pessoas e que lhes quer mal. Das primeiras lições que digo aos meus filhos: Não falem do que não sabem porque é perigoso, feio, ignorante duas vezes e mau!", acrescenta.