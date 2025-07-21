Preta Gil acreditou na cura até ao fim

Durante mais de dois anos, a artista, filha do compositor Gilberto Gil, partilhou a sua luta contra o cancro com os seus milhões de seguidores. Foi para os Estados Unidos tentar um tratamento experimental, mas não resistiu. Morreu este domingo a poucos dias de fazer 51 anos.

A 27 de abril, Preta Gil emocionou um estádio inteiro e os mais de 12,5 milhões de pessoas que a seguem nas redes sociais ao cantar com o pai, Gilberto Gil, a músicaDrão, que tem um significado especial para ambos. O momento aconteceu durante um espetáculo da turnê Tempo rei, em São Paulo. Aos 50 anos, Preta morreu este domingo em Nova Iorque, nos EUA, onde estava desde maio, num tratamento experimental contra o cancro. Segundo o jornalMetrópoles, a cantora, atriz e apresentadora estava a caminho do aeroporto para regressar ao Brasil quando se sentiu mal na ambulância, acabando por não resistir. Esteve sempre acompanhada da família e dos amigos mais próximos, como a atriz Carolina Dieckmann.

Família, amores e diagnóstico

Preta Gil é a quarta dos oito filhos de Gilberto Gil, de 83 anos, um dos maiores compositores brasileiros, fruto do segundo casamento do artista baiano com Sandra Gadelha, conhecida por Drão, que foi a inspiração do famoso tema musical. Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com cancro no reto. Depois de uma cirurgia delicada e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, em dezembro do mesmo ano, comemorou a cura do cancro. Entretanto, em agosto de 2024, anunciou que doença tinha voltado noutras partes do corpo e de forma mais agressiva. Na mesma altura e para comemorar os seus 50 anos, a 8 de agosto, lançou a autobiografia Preta Gil: Os primeiros 50, em que conta a sua história de vida, desde a infância vivida numa família de artistas e amigos ilustres, passando pelas descobertas da adolescência, os amores e a sua luta contra a doença.

De personalidade excêntrica, em 2003, Preta lançou o primeiro disco, Prêt-à- Porter, que deu muito que falar – a capa era a artista nua numa foto a preto e branco. Depois disso, foi convidada para ser atriz em novelas da Globo e peças de teatro, e apresentadora, mas foi na música que mais se focou, tendo lançado, em 2017, o seu último álbum, Todas as Cores.

O seu primeiro namorado foi o conhecido ator Marcos Palmeira, com quem Preta perdeu a virgindade aos 16 anos, segundo revelou na sua biografia. Aos 20, casou-se com o ator Otávio Müller, pai do seu único filho, Francisco, nascido em 1995, (que em 2015 lhe deu uma neta, Sol de Maria) mas o casal separou-se pouco depois. A seguir, Preta esteve casada durante oito anos com o argumentista e realizador Rafael Dragaud. O seu terceiro marido foi o mergulhador Carlos Henrique Lima, mas o casamento só durou quatro anos.