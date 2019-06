A 3 de junho, Donald Trump chega ao Reino Unido para a sua primeira visita oficial ao país. O presidente dos Estados Unidos deverá ser recebido pela família real, mas isso não o impediu de chamar "desagradável" a Meghan Markle, a duquesa de Sussex, numa entrevista.

A sua crítica à antiga atriz norte-americana surgiu quando foi confrontado com a opinião de Markle sobre o que faria, se Trump fosse eleito. Em 2016, a atriz afirmou que se mudaria para o Canadá.

"Não sabia disso. O que posso dizer? Não sabia que ela era desagradável", respondeu Trump, quando soube das declarações de Markle. A expressão que o presidente dos EUA usou, "nasty", foi a mesma usada para se referir à sua oponente democrata nas eleições, Hillary Clinton, que Markle apoiava.

Trump irá ao Reino Unido acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, e pelos quatro filhos adultos. A rainha Isabel II, Harry duque de Sussex, o príncipe William e a sua mulher Kate deverão ver o presidente dos EUA.

Meghan Markle não deverá encontrar-se com o presidente do seu país, porque suspendeu a agenda para cuidar do filho recém-nascido, Archie. Nasceu em maio. Depois da crítica, Trump elogiou a compatriota: prevê que ela dê uma princesa americana "muito boa".

Na mesma entrevista, Trump apoiou Boris Johnson e a sua corrida ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. "Creio que fará um trabalho muito bom. Penso que seria excelente", defendeu.