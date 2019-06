José Antonio Reyes, o futebolista que morreu este sábado num acidente de viação, deixa mulher e três filhos. Tinha-se casado há cerca de dois anos, em junho de 2017.

O casamento aconteceu em Utrera, de onde o jogador era natural e para onde se dirigia quando sofreu o acidente mortal.

Com a sua mulher, Noelia López, teve duas filhas. O futebolista deixa ainda um filho de um relacionamento anterior, chamado José Antonio.

Há cinco dias, Noelia e José tinham celebrado o oitavo aniversário enquanto casal. A mulher do jogador marcou o momento no Instagram, com uma fotografia: "Quando não pedes nada e te dão tudo. Assim é. E compreendi que cada qual está onde quer estar e com quem quer estar. Felizes oito anos meu amor", escreveu Noelia na legenda.



José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, Sevilha, Arsenal e Real Madrid, atualmente no Extremadura, morreu este sábado, aos 35 anos, num acidente de viação em Espanha. Reyes morreu enquanto regressava de Almendralejo até Utrera, de onde era natural. Ainda não se sabe o que causou o acidente rodoviário, mas segundo o El País, tudo aconteceu na autoestrada A-376 entre Sevilha e Utrera, quando o veículo se despistou e incendiou. No acidente também morreu Jonathan Reyes, primo do futebolista, e outro ocupante. Suspeita-se de excesso de velocidade.



José Antonio Reyes ganhou uma Premier League, uma Community Shield em 2004 e a FA Cup. Foi o primeiro espanhol a ganhar a Liga em Inglaterra. No Real Madrid foi campeão uma vez. Passou para o Atlético e daí, ao Benfica, na época 2008/09. Nessa época, treinado por Quique Flores, o clube ganhou a taça da Liga.



Depois de sair do Benfica, Reyes regressou ao Sevilha onde viveu alguns dos melhores anos da sua carreira, com três títulos da Liga Europa. Os últimos clubes foram o Espanyol, o Córdoba, o chinês Xinjiang Tianshan e o Extremadura.



O jogador estreou-se na seleção de Espanha contra Portugal, em 2003. Também disputou o Mundial de 2006.



O seu último jogo foi uma vitória por 1-0 contra o Alcorcon, a 18 de maio. O Extremadura tem um jogo marcado contra o Cádiz este domingo, fora de casa, para o qual Reyes não tinha sido convocado.