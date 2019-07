Desde que ficou noiva do príncipe Harry, Meghan Markle já usou quase 200 mil euros em joias. As contas são do jornal espanhol El Confidencial, que conclui que são os brincos as peças mais caras da duquesa de Sussex.

A peça de joalharia mais cara que Meghan usou foi um par de brincos da Cartier que custa 58.732 euros. Mostrou-os na festa a seguir ao seu casamento.