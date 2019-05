Pai da duquesa de Sussex desejou felicitações à família e expressou orgulho no neto que servirá "a Coroa britânica".

Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, a duquesa de Sussex, já reagiu ao nascimento do neto. Segundo o jornal The Sun, manifestou o seu orgulho em que a criança sirva a família real britânica.



"Estou orgulhoso que o meu novo neto tenha nascido na família real britânica e estou seguro de que crescerá para servir a Coroa britânica com graça, dignidade, e honra", afirmou.



"Que Deus abençoe a criança e desejo-lhe saúde e felicidade, e as minhas felicitações à minha querida filha duquesa Meghan e ao príncipe Harry, e que Deus salve a Rainha", afirmou Thomas Markle.



O pai de Meghan Markle não tem tido um relacionamento fácil com a filha, tendo revelado uma carta privada que ela lhe escreveu à imprensa.