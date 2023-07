Johnny Depp. O que fez desde o veredicto em tribunal?

Ator foi encontrado inconsciente no quarto de hotel durante uma digressão com a sua banda. Mas entretanto, já voltou ao cinema e fez milhões com pinturas.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Este mês, Johnny Depp foi encontrado desmaiado dentro do seu quarto de hotel em Budapeste, Hungria, horas antes de ir atuar num concerto. Os espectáculos dos Hollywood Vampires na Hungria e Eslováquia, banda que o ator integra, tiveram que ser cancelados mas os seguintes, na Alemanha e Polónia, realizaram-se. Segundo a imprensa húngara, Depp foi visto a beber e indisposto antes do concerto em Budapeste, a 18 de julho.







Johnny Depp Reuters

Desde que foi conhecido o veredicto do caso que opôs Johnny Depp à sua ex-mulher Amber Heard - em que se provou que ambos cometeram crimes de difamação um contra o outro, mas o ator foi indemnizado num valor muito superior ao da mulher -, o ator retomou o trabalho, depois de ter sido rejeitado pelos principais estúdios de cinema após as alegações de Heard se tornarem públicas.

Em 2020, a Warner Bros pediu ao ator que renunciasse ao seu papel de Grindelwald nos filmes Monstros Fantásticos, tendo sido substituído pelo ator Mads Mikkelsen no filme que saiu em 2022. Depp também foi despedido do sexto filme de Piratas das Caraíbas.

A sua carreira em Hollywood acabou por estagnar, mas Johnny Depp acabou por entrar no filme da realizadora francesa Maïwenn, Jeanne du Barry, em janeiro de 2022. O filme em francês, no qual Depp interpreta o rei Luís XV, foi selecionado para abrir o 76º Festival Anual de Cannes, a 16 de maio deste ano.

No verão de 2022, depois do fim do julgamento, Depp atuou ao lado do guitarrista britânico Jeff Beck em vários concertos na Europa. Em julho, os dois lançaram um álbum de estúdio conjunto chamado 18, que acabou por ser o último trabalho do guitarrista antes da sua morte aos 78 anos em janeiro. Entre setembro e novembro de 2022, Beck e Depp estiveram juntos em digressão.

Depp também mostrou ser um artista de pintura de sucesso. Semanas após o julgamento, ganhou mais de 3,4 milhões de euros com a sua coleção de estreia Friends & Heroes (Amigos e Heróis) que esgotou em poucas horas. A sua coleção continha 780 impressões de quatro retratos pintados por Depp de Al Pacino, Bob Dylan, Elizabeth Taylor e Keith Richards.



Auto-retrato de Johnny Depp REUTERS/Ben Makori

Após o festival de Cannes, Johnny Depp devia ter começado a digressão com a sua banda Hollywood Vampires, composta por Alice Cooper, Joe Perry e Tom Henricksen a 30 de maio, mas foi cancelada após o ator de Piratas das Caraíbas ter torcido o tornozelo. A digressão iniciou a 8 de junho na Roménia.

A 18 de julho, Johnny Depp foi encontrado desmaiado no seu quarto de hotel, após ter sido visto a beber antes do concerto. O ator foi assistido por paramédicos, mas o concerto em Budapeste e na Eslováquia foi cancelado.

O julgamento ocorreu entre os dias 11 de abril e 27 de maio de 2022 e durou cerca de seis semanas. O ator de 59 anos e a atriz de 37 anos testemunharam um contra o outro, alegando ter sido alvo acusações difamatórias de violência doméstica.

Amber Heard foi condenada a pagar a Depp 10,35 milhões de dólares (9,6 milhões de euros) em danos, e Depp foi considerado culpado de uma acusação de difamação no processo contra Heard, ao qual foi condenado a pagar dois milhões a Amber Heard (1,8 milhões de euros). Embora ambos tenham recorrido do veredicto, em dezembro de 2022 chegaram a um acordo em que Heard tinha de pagar um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros). Depp prometeu dar o dinheiro a uma instituição.