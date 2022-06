Amber Heard difamou Johnny Depp, decide júri. Mas atriz recebe €1,9 milhões

Amber Heard difamou Johnny Depp, decidiu o júri do tribunal de Fairfax onde há seis semanas é decidido o caso que opõe os dois atores. O júri considerou provados todos os elementos de difamação, que a atriz agiu com malícia, que o texto no Washington Post era sobre Johnny Depp, que tinha implicações difamatórias e que as declarações de Amber Heard eram falsas.