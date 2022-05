Johnny Depp aparece de surpresa num concerto de Jeff Beck em Inglaterra

Visita ocorre antes do veredito final do processo de difamação que opõe o ator à ex-mulher, Amber Heard.

Johnny Depp fez uma aparição surpresa em Sheffield, Inglaterra, durante o concerto do guitarrista Jeff Beck, no dia 29 de maio. Esta visita ocorre antes do veredito final do processo de difamação que opõe o ator à ex-mulher, Amber Heard, e que vai ser anunciado amanhã, dia 31 de maio.