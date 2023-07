Kanye West está de volta ao Twitter depois de ter sido banido

Oito meses depois de ter sido banido, Kanye West está de volta ao X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter. Elon Musk diz ter recebido "garantias" de que a mesma não voltará a ser usada para partilhar comentários ilegais.







REUTERS/Kevin Lamarque

Tudo começou no final do ano passado, altura em que o rapper norte-americano começou a partilhar comentários anti-semitas. Num deles afirmou que queria levar a cabo um "golpe de morte" contra o povo judeu e elogiou Adolf Hitler e os nazis. Mais tarde chegou mesmo a partilhar uma imagem com uma suástica.As ações de Ye - nome pelo qual é conhecido - fizeram com que Elon Musk impusesse uma suspensão imediata da sua conta. "Eu tentei de tudo, mas mesmo assim ele voltou a violar as nossas regras sobre a incitação ao ódio, a conta será suspensa", dizia na altura.Mas agora, de acordo com o Wall Street Journal, o dono do Twitter terá mudado de ideis.As ações de Kanye West já haviam feito com que o rapper perdesse parcerias com marcas como a Adidas e a GAP e visse ainda a sua conta de Instagram também bloqueada.Há vários anos o norte-americano foi diagnosticado com transtorno bipolar tendo assumido publicamente o problema de saúde mental.