A influencer russa que é vizinha de Putin e contra a guerra

"Nós não queremos guerra!", escreveu, em letras maiúsculas, a influencer Elena Perminova aos seus mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Na legenda da foto, que era apenas um fundo negro, acrescentou "tão assustador", com o emoji do coração partido. Ela está em todos os eventos de moda importantes e pertence ao grupo de "czarinas" russas que ocupa as front row dos desfiles dos maiores designers. Elena Perminova tem 35 anos, é casada com Alexander Lebedev, de 62, um dos homens mais ricos da Rússia e ex-oficial do KGB. Poderosa it girl, marca tendências, não só por ser bonita, ter umas pernas intermináveis e um estilo eclético, mas pela sua história de vida ser um autêntico conto de fadas dos tempos modernos.



Na cadeia aos 16 anos

Nascida a 1 de setembro de 1986, na cidade de Berdsk, região de Novosibirsk, na Rússia, começou a sua carreira de modelo aos 16 anos e tornou-se uma estrela nas passarelas mundiais. Desfilou para grandes marcas como Chanel, Armani, Givenchy ou Giambattista Valli e não passa despercebida onde quer que vá. Perminova é considerada uma das mulheres mais talentosas para se vestir, combinando peças de alta costura com acessórios ao alcance de qualquer uma – mistura uns Balenciaga, de saltos enormes, e um casaco Prada, com blusas da Zara e calças da H&M.



Há uns anos, um dos críticos de moda do The Telegraph destacava a sua "inocente simplicidade". Essa simplicidade valeu-lhe uma legião de fãs, que capitaliza através da ferramenta mais poderosa para marcar tendências: as redes sociais. No Instagram, os seus milhões de seguidores esperam ansiosamente que ela publique a selfie com o look do dia.