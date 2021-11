Rainha Sofia faz 83 anos em intensa atividade

A Rainha Sofia completou 83 anos, esta terça-feira, dia 2, e celebrou-os na intimidade do palácio da Zarzuela. Terá almoçado com a irmã, Irene da Grécia, e com a filha mais velha, a infanta Elena, e o filho, o rei Felipe. Faltou a rainha Letizia, que se encontra em viagem oficial ao Paraguai, e a princesa Leonor, que está a estudar em Inglaterra, no UWC Atlantic College, em Gales.



A rainha emérita não soprará as velas com o marido, D. Juan Carlos, que continua em Abu Dhabi, onde se exilou no verão de 2020. Há quem diga que o rei está a planear o seu regresso a Espanha depois de a Justiça ter arquivado os processos pendentes contra ele. A infanta Cristina também se encontra fora do país, tendo voltado a Genebra. Os netos com quem D. Sofia pôde festejar são os que vivem em Madrid, como a infanta Sofia ou Fróilan e Federica, filhos da infanta Elena.



Apanhar garrafas de plástico e beatas na praia

Os 83 anos parecem pesar pouco à mãe do rei Felipe VI, que mantém uma excelente forma física e uma saúde de ferro. Por isso é que a sua agenda oficial está cada vez mais preenchida e há semanas em que tem eventos todos os dias. A ida da princesa Leonor para o colégio interno e o exílio de D. Juan Carlos em Abu Dhabi explicam a frenética atividade institucional da Rainha Sofia, já que os reis Felipe e Letizia não dão conta de mais compromissos. Mas, segundo fontes próximas, não é nada que a incomode nem a canse, pois sempre encarou as suas obrigações com espírito de missão. É um dos membros mais ativos da casa real e a sua popularidade segue em alta. Participa em muitas campanhas pelo ambiente e antes de terminar a época balnear foi vista numa praia de Alicante, onde andou a apanhar garrafas de plástico, latas ou beatas, vestida com roupa cómoda e luvas, como todos os outros voluntários.