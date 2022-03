Filha de Heidi Klum é a nova estrela da moda

Heidi Klum, de 48 anos, sempre protegeu a privacidade dos filhos e nunca os mostrou nas redes sociais, pelo menos até Leni, ter completado 16 anos. A filha mais velha da top model alemã, e jurada do programa America's Got Talent, decidiu seguir os passos da mãe no mundo da moda e a sua saída do anonimato foi inevitável.