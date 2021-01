O aniversário mais triste de D. Juan Carlos

De máscara, caminhando com muita dificuldade, apoiado em dois guarda-costas, um de cada lado, é a primeira imagem do rei emérito Juan Carlos, que se publica desde o passado mês de agosto, quando deixou Espanha para se "exilar" em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A foto foi captada no último dia 29, na ilha de Yas, onde decorre o Grande Prémio de Abu Dhabi em Fórmula 1, a que o pai do rei Felipe VI é assíduo, e divulgada no programa Viva la vida, na Telecinco.

Angustiado, triste e ansioso por voltar

Juan Carlos – que abdicou do trono em 2014 – foi fotografado poucos dias antes de completar 83 anos, esta terça-feira, dia 5, e depois de um debate político e mediático sobre a possibilidade do seu regresso a Espanha, a seguir às festas. Sobretudo agora que quis regularizar a sua situação fiscal voluntariamente, pagando 678 mil euros de uma dívida tributária. Segundo o El País, o rei disse a algumas pessoas próximas que não voltaria a Madrid para passar o Natal porque a situação pandémica não aconselhava uma viagem a quem pertence a um grupo de risco como ele.

"D. Juan Carlos está angustiado e triste. Quer voltar. Tencionava estar em Madrid no seu aniversário, mas o coronavírus é o impedimento e ele tem medo de adoecer", confidenciou um amigo do rei ao jornal El Español. Um diário chegou a publicar que a verdadeira razão de o rei não regressar a Espanha era porque estava internado numa clínica, com covid-19, o que a Casa Real desmentiu. O cronista Jaime Peñafiel escreveu há dias no El Mundo que este será o primeiro aniversário do "exílio", o mais solitário para o monarca. A infanta Elena, sua filha mais velha, foi visitá-lo em novembro, quando se cumpria o 45.º aniversário da sua subida ao trono, e tinha planos para estar com o pai neste dia 5 de janeiro, mas as duas semanas de quarentena obrigatória na chegada aos Emirados complicaram o encontro. O rei emérito passará assim o 83.º aniversário sozinho, longe da mulher, a rainha Sofia, de 82 anos, dos três filhos, Elena, de 56, Cristina, de 55, e Felipe, de 52, e dos oito netos.

"Apanhado" por turistas espanhóis

Desde o dia 9 de agosto que Juan Carlos está hospedado no Emirates Palace, o terceiro hotel mais caro do mundo, onde a suíte mais exclusiva custa 11 mil euros por noite. O hotel de sete estrelas tem uma praia privada com cerca de 1,3 quilómetros, 14 restaurantes, heliportos, centro comercial e 22 quartos para receber chefes de Estado e é num deles que está o monarca espanhol. A tão desejada foto do rei foi feita por uns turistas espanhóis que estavam a bordo de um barco. O repórter Diego Arrabal – dono da agência de paparazzi que fez a anterior fotografia do soberano a descer do jet privado, quando há cinco meses aterrou nos Emirados Árabes – explicou a enorme dificuldade em captar uma imagem como esta: "Grandes profissionais da imprensa espanhola já foram a Abu Dhabi para tentar fotografá-lo mas foi impossível. É um país onde a imprensa está proibida, metem-nos na prisão". E acrescentou: "Uma reportagem como esta pode valer entre 120 mil e 150 mil euros num jornal ou numa revista".

Em Abu Dhabi, D. Juan Carlos está protegido dos paparazzi, tem médicos e tratamentos à disposição e tudo o que um rei tem direito. Mas quer muito voltar ao seu país e há quem diga que esta imagem, que revela o seu estado débil – sendo amparado quando há poucos meses se apoiava apenas na bengala – tem a intenção de "amolecer o coração" de quem achava que o rei tinha que viver o resto dos seus dias no exílio.