A espionagem a 140 famosos em nome da TV que chocou Espanha

Sálvame costumava ser um dos programas da tarde mais vistos do canal espanhol Telecinco, mas viu as suas audiências a descer a pique nos últimos tempos. Os espetadores não gostaram de saber que os antigos diretores do programa, David Valldeperas e Alberto Díaz, estão envolvidos num processo judicial, que conta com acusações de espionagem ilegal a 140 famosos, avançou o La Otra Crónica (LOC), portal social do jornal El Mundo.