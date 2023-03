Gwyneth Paltrow acusada de causar acidente de esqui

A atriz e empresária Gwyneth Paltrow, de 50 anos, foi processada no estado do Utah por alegadamente ter causado um acidente de esqui por "negligência", dizem os advogados do queixoso, o médico reformado Terry Sanderson.







Pascal Le Segretain/Getty Images



O caso dependerá da determinação de qual dos esquiadores estava mais acima no declive na altura do acidente, já que as políticas de segurança do resort determinam que a prioridade deve ser dada ao esquiador que se encontra mais abaixo, ou à frente no percurso.



O julgamento, que começou na terça, 21, deve durar oito dias, após os quais será conhecido o veredicto. O caso dependerá da determinação de qual dos esquiadores estava mais acima no declive na altura do acidente, já que as políticas de segurança do resort determinam que a prioridade deve ser dada ao esquiador que se encontra mais abaixo, ou à frente no percurso.O julgamento, que começou na terça, 21, deve durar oito dias, após os quais será conhecido o veredicto.

O acidente aconteceu a 26 de fevereiro de 2016, num declive do resort de Deer Valley, deixando Sanderson, agora com 76 anos, com costelas partidas e danos cerebrais. A representação legal do reformado diz que, além de ter causado o acidente, Paltrow fugiu do local sem chamar ajuda ou confirmar se Sanderson estava bem.O médico exige da atriz 300 mil dólares, ou 278 mil euros, em danos pelo sofrimento causado, um valor que era de $3,1 milhões, ou €2,9 milhões, antes de ser revisto. Paltrow, que diz que as alegações são "completamente mentirosas", processou-o de volta, pedindo apenas um dólar e as despesas de representação.Terry Sanderson mantém que a atriz estava a olhar para os filhos, que estavam nas imediações a ter aulas de esqui, no momento do embate. "Ela sabia que esquiar dessa maneira, esquiar cegamente montanha abaixo enquanto olhava para cima e para os lados é irresponsável", disse a representação do reformado."Antes do acidente, Terry era uma pessoa encantadora, extrovertida e gregária", disseram ainda os advogados. "Ele estava a viver uma vida plena, a viajar pelo mundo, a fazer os possíveis para aproveitar a vida e cuidar da saúde", algo que, argumentam, já não é capaz de fazer.O advogado de Paltrow, Steve Owens, por sua vez, mantém que a atriz tinha acabado de começar a descer a montanha quando um par de esquis lhe surgiu entre as pernas e o homem colidiu com ela por trás. A defesa apoia-se ainda nos problemas de visão e audição prévios de Sanderson como motivo principal do acidente.