Quatro meses depois, Martina Navratilova está novamente livre de cancro

A detentora de 59 prémios de Grand Slam, Martina Navratilova, alcançou aos 66 anos mais uma vitória importante na sua vida: conseguiu superar o cancro, e pela segunda vez.







REUTERS/Hannah Mckay

Numa entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan para a Talk TV, a ex-tenista afirmou que, tendo em conta o que se sabe até ao momento, "está limpa". Este anúncio surge apenas quatro meses depois de Martina Navratilova ter comunicado que tinha sido diagnosticada com cancro da mama e da garganta, ambos no primeiro estágio."Fiquei em pânico durante três dias, a pensar que podia não chegar ao próximo Natal. Tinha uma lista de desejos com todas as coisas que ainda queria fazer e isto pode soar muito superficial mas eu pensava: ‘Qual é o carro que eu realmente quero conduzir se só viver um ano’", partilha a ex-atleta.A ex-tenista começou a suspeitar que estava doente em novembro de 2022 depois de ter reparado que tinha um inchaço na garganta que não diminuía. Durante um evento da Women’s Tennis Association no Texas, o inchaço terá começado a aumentar, o que a levou a fazer uma biópsia.A sua agente referiu, no momento do anúncio da doença, que "ao mesmo tempo que Martina estava a passar por testes à garganta, uma forma suspeita foi encontrada no seu peito, que posteriormente foi diagnosticada como cancro".Durante os quatro meses que separam o anúncio da doença e esta entrevista, a ex-atleta passou por um rigoroso plano de tratamento que incluiu radiação diária durante três semanas e três sessões semanais de quimioterapia."Na primeira semana tive radio e quimioterapia ao mesmo tempo. Nessa altura começas-te a sentir mal e não tens a certeza se é por causa da quimioterapia ou da radioterapia. Até à terceira semana não senti a radioterapia, mas depois comecei a ficar com a boca dolorida e a garganta fechada, fica tudo inchado e muito desconfortável", referiu durante a entrevista a Piers Morgan.Martina Navratilova é considerada uma das melhores tenistas de sempre: conseguiu ser a número um do ranking mundial durante 332 semanas e teve uma carreira de 32 anos. Em 2020, já tinha sido diagnosticada com cancro da mama, mas passados seis meses de tratamentos foi considerada livre da doença.