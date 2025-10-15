Ex-marido de Britney Spears diz que a cantora vigiava filhos a dormir com uma faca na mão

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears e pai dos seus dois filhos, fez novas revelações sobre a cantora estão a causar enorme polémica. No seu livro de memórias 'You Thought You Knew, que chega às bancas dia 21 de outubro, onde fala abertamente sobre o "frágil estado mental" da artista.

De acordo com ex-bailarino , os filhos do ex-casal, Sean Preston, de 20 anos, e Jayden James, de 19, contaram-lhe que Britney Spears tinha o hábito de observá-los quando estavam a dormir enquanto segurava uma faca. "Às vezes acordavam à noite e viam-na em silêncio à porta, a vê-los a dormir — 'oh, estão acordados?' — com uma faca na mão. Depois virava as costas e ia embora, sem dar nenhuma explicação", pode ler-se no excerto publicado pelo 'The New York Times'.

Kevin Federline garante que o comportamento aconteceu mais do que uma vez e confessa estar profundamente preocupado com o estado atual da cantora. "Está a tornar-se impossível fingir que está tudo bem. Do meu ponto de vista, é uma questão de tempo", escreve. "Algo de mau vai acontecer se as coisas não mudarem, e o meu maior medo é que os nossos filhos fiquem despedaçados."

O ex-marido de Britney Spears afirma ainda que o movimento 'Free Britney', que culminou com o fim da tutela do pai da artista, após 13 anos de controlo, acabou por ser mais prejudicial do que benéfico. "Agora, mais do que nunca, eles precisam de apoio. Fui o para-raios deles durante anos, mas agora isto ultrapassa-me. É tempo de soar os alarmes", desabafa.

A cantora já reagiu às acusações do ex-marido. Num comunicado enviado à revista 'People', Britney Spears afirma que Kevin Federline está se a aproveitar do nome dela para lucrar: "Com as notícias do livro de Kevin a serem divulgadas, mais uma vez ele e outros estão a lucrar com ela e, infelizmente, isso acontece depois de ter deixado de pagar a pensão de alimentos. Tudo o que ela se importa são os seus filhos, Sean Preston e Jayden James, e o bem-estar deles durante todo este sensacionalismo. Ela já detalhou a sua jornada no livro de memórias ['A Mulher em Mim']", lê-se no comunicado.

Recorde-se que Britney Spears e Kevin Federline estiveram casados entre 2004 e 2007, num relacionamento amplamente mediático e marcado por uma longa batalha judicial pela custódia dos filhos. Desde então, a relação entre a cantora e os rapazes tem sido conturbada, marcada por afastamentos e momentos de tensão pública.