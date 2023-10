As revelações de Britney Spears sobre o pai no novo livro

A autobiografia de Britney Spears, intitulada A Mulher que Há em Mim, chega às livrarias portuguesas a 24 de outubro e inclui novas revelações sobre a altura em que a artista esteve sob tutela do pai, mas também sobre antigas relações e momentos marcantes da sua carreira.



O património da princesa da pop foi gerido pelo pai, Jamie Spears, durante 13 anos, devido a questões relacionadas com a saúde mental de Britney. A tutela chegou ao fim em 2021, após uma decisão do tribunal de Los Angeles.







"A mulher que há em mim" - Britney Spears - Arena - €16,97 DR

De acordo com a revista People, que teve acesso a excertos exclusivos do novo livro biográfico de Britney, durante o processo de tutela Jamie Spears terá feito comentários ofensivos sobre o peso da filha."Se eu achava que ser criticada pela imprensa sobre o meu corpo era mau, doeu ainda mais por parte do meu próprio pai. Ele disse-me repetidamente que eu parecia gorda e que tinha que fazer algo a esse respeito," escreve Spears no novo livro.A cantora revela ainda que durante a tutela do pai perdeu a capacidade criativa que tinha para a dançar e cantar. "Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época era quase uma piada", escreve a artista na autobiografia. E acrescenta: "Pensem em quantos artistas homens gastaram todo o seu dinheiro; quantos abusaram de substâncias ou tinham problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar-lhes o controlo sobre os seus próprios corpos e sobre o seu dinheiro. Eu não merecia o que minha família me fez", acrescenta.A Mulher que Há em Mim também contém relatos sobre a antiga relação da artista com Justin Timberlake, que começou em 1999. No livro, Spears revela que fez um aborto durante a relação, porque o cantor norte-americano não queria ser pai. "Se a decisão tivesse sido só minha, eu nunca teria feito isso. No entanto, Justin tinha a certeza de que não queria ser pai", afirma a princesa da pop.Numa das passagens do livro a cantora descreve ainda uma das suas atuações mais icónicas, quando cantou I’m a Slave 4 U, nos MTV Video Music Awards, com uma cobra Píton Birmanesa pendurada no pescoço. "O que ninguém sabe é que enquanto eu cantava, a cobra aproximou a cabeça do meu rosto, na minha direção, e começou a soprar", escreve a artista, citada pela revista People. E acrescenta: "Foi ainda mais assustador do que parecia".