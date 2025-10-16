Sábado – Pense por si

Nuno Homem de Sá acusado de violência doméstica por outra ex-namorada

Correio da Manhã 21:07
Vítima foi a jovem Nádia Sousa que descreve uma situação de maus-tratos muito semelhante à vivida por Frederica Lima.

O ator Nuno Homem de Sá foi novamente acusado de violência doméstica. A vítima foi a jovem Nádia Sousa, sua ex-namorada, que descreve uma situação de maus-tratos muito semelhante à vivida por Frederica Lima.

Nuno Homem de Sá
O ator pode agora requerer a abertura de instrução e tentar evitar o julgamento. Arrisca uma pena efetiva se for condenado nos dois processos.

Germano Almeida
Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

Nuno Homem de Sá acusado de violência doméstica por outra ex-namorada