Ex-companheira de Freddie Mercury vai leiloar objetos da estrela dos Queen

Mary Austin viveu com Freddie Mercury, vocalista dos Queen, durante seis anos e mesmo depois de o artista ter assumido a sua homossexualidade mantiveram-se muito próximos. Agora a ex-companheira vai leiloar cerca de 1.500 artigos que fazem parte da coleção pessoal do vocalista dos Queen.







Getty images\Hulton Archive

A coleção, criada pelo próprio artista durante 30 anos, conta com alguns manuscritos das suas letras e as suas roupas mais extravagantes. Freddie Mercury morreu em 1991 e deixou a sua casa em Londres e tudo o que estava lá dentro a Mary Austin.Em entrevista à BBC , a ex-companheira de Freddie Mercury considerou que esta "é uma coleção muito inteligente e sofisticada" onde é possível ver todo o "espetro do seu gosto".Um dos principais destaques do leilão, que vai ocorrer em setembro, é a versão manuscrita por Freddie Mercury de We Are The Champions, um dos principais hinos dos Queen. Esta versão conta com nove páginas onde estão também escritas as harmonias e os acordes da música e é esperado que seja leiloada entre as 200 e as 300 mil libras.Macacões de lantejoulas, sapatos brilhantes, casacos de pele, a coroa de veludo vermelho, réplica da de Santo Eduardo, e a capa brilhante utilizada na última turnê dos Queen também fazem parte dos itens que vão ser leiloados.Para Mary Austin as letras das canções são mesmo as coisas a que teve mais dificuldade em se separar uma vez que demonstram "o processo do artistas, do trabalho em andamento, os riscos, o repensar, a reformatação".A casa de Freddie Mercury em Kensington ficou conhecida como Garden Lodge e desde a morte do cantor que permanece praticamente intacta, cheia de móveis antigos, obras de arte e objetos pessoas como as roupas que utilizava, seja em palco ou fora dele. No entanto a ex-companheira considera que "chegou a hora de tomar a difícil decisão de encerrar este capítulo muito especial da minha vida".A sua coleção conta com obras de Matisse, Chagall, Tissot ou até de Picasso.Apesar de se terem separado Mary Austin e Freddie Mercury permaneceram amigos e muito próximos e foi a ex-companheira que cuidou dele enquanto o artista estava doente e fraco, após ter contraído sida.O leilão está a ser organizado na Sotheby’s em Londres e espera-se que a venda dos 1.500 artigos ultrapasse os 6 milhões de libras, 6.7 milhões de euros. Mary Austin avançou ainda que uma parte dos lucros será doada a instituições de caridade.