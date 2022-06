Queen descobrem faixa inédita com voz de Freddie Mercury

01 de junho Sofia Parissi com Ana Bela Ferreira

A revelação foi feita por Brian May e Roger Taylor numa entrevista à BBC Radio 2. Faixa será lançada ainda este ano.

Foi no decorrer de uma entrevista a Zoe Ball, na BBC Radio 2, que os membros remanescentes da composição original dos Queen - Brian May (guitarra) e Roger Taylor (bateria) - deram conta da descoberta de uma música inédita. "Encontrámos uma pequena joia do Freddie da qual já nos tínhamos esquecido", disse Taylor. "Na verdade, foi uma verdadeira descoberta."