Hugh Grant acusa The Sun de assaltar o seu apartamento para obter notícias exclusivas

O ator britânico Hugh Grant foi ouvido em tribunal, esta quinta-feira, na sequência de uma acusação contra o jornal The Sun. O artista acusa o órgão de comunicação social de ter mandado terceiros invadirem a sua casa, posto escutas nos seus telefones e um aparelho de localização no seu carro de forma a conseguirem arranjar histórias exclusivas da sua vida privada.







De acordo com o The Guardian , em 2011, o artista conhecido por filmes como Nothing Hill ou O amor acontece, revelou que o seu apartamento em Londres tinha sido assaltado, mas garantia que nada havia sido roubado. No dia seguinte, o jornal publicava um artigo que "detalhava tudo o que tinha no interior do apartamento e falava em sinais de uma luta doméstica".Porém, Hugh Grant garante que só no ano passado percebeu – depois de falar com um detetive privado – que tudo teria sido alegadamente planeado pelo tabloide.Assim que soube, o ator decidiu levar o caso para a justiça, acrescentando uma outra acusação de que em 2000 o jornal tinha contratado detetives para invadirem duas propriedades, uma ligada à sua produtora e outra da sua ex-namorada Liz Hurley.Em 2012, Hugh Grant já tinha recebido uma indemnização da News Group Newspapers – empresa do grupo do The Sun – por terem mandado hackear o seu telemóvel.O jornal britânico já se pronunciou sobre o caso negando todas as acusações.