Taylor Swift foi a artista que mais faturou em 2020. Saiba quanto

A artista da Pensilvânia, de 31 anos, lidera o ranking dos artistas que mais dinheiro ganharam nos Estados Unidos durante o ano de 2020, segundo a revista Billboard. Com 23,8 millones de dólares (20,2 milhões de euros) Taylor Swift ficou à frente de Post Malone, Céline Dion, The Eagles e Billie Eilish. A Billboard, que desde 1956 elabora as listas de canções e discos mais vendidos nos EUA, não contabilizou o montante arrecadado com concertos e digressões devido à suspensão dos eventos pela pandemia. Assim, os relatórios concentraram-se noutros ativos, como o serviço de streaming, vendas e direitos de autor.