Espólio de Matthew Perry vai a leilão para financiar luta contra a dependência

Memorabilia de 'Friends', obras de arte e outros bens do espólio de Matthew Perry estão a caminho de um leilão. As receitas irão reverter a favor de uma fundação de beneficência criada após a sua morte.

A carreira do ator Matthew Perry ficará para sempre ligada a Chandler Bing, o personagem que interpretou durante uma década na série Friends. E as jóias da coroa do leilão que se avizinha estão ligadas a esse percurso.



Matthew Perry (2015) Brian Ach/Invision/AP

No próximo dia 5 de junho, a Heritage Auctions irá leiloar alguns bens do espólio de Perry, que morreu em 2023 na sequência de overdose de cetamina. A beneficiária das receitas será a Matthew Perry Foundation, criada pela sua publicitária Lisa Kasteler e pelo seu empresário de longa data Doug Chapin, instituição que trabalha para desestigmatizar a dependência e ajudar na recuperação do abuso de substâncias.

"Matthew acreditava que a dependência deveria ser enfrentada com compaixão e ciência, não com estigma e silêncio", disse a CEO da fundação, Lisa Kasteler Calio, em comunicado, citado pela Associated Press. "Este leilão impulsiona o trabalho da Fundação para expandir o acesso a cuidados baseados em evidências e confrontar o estigma. É mais uma forma de garantirmos que ninguém tenha de enfrentar esta doença sozinho."

O que vai a leilão?

Os espólio já se encontra online. Entre os artigos, está uma coleção pessoal de 26 guiões de Friends, incluindo o episódio duplo final. O leilão inclui ainda guiões assinados por Perry e pelos amigos Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, doados pela Warner Bros., produtora da série. Na lista está também um prémio Screen Actors Guild de 1995, que Perry venceu em grupo pela Melhor Atuação de um Elenco numa Série de Comédia.

Mas nem tudo tem o selo de Friends. Além de algumas obras de arte, o leilão inclui, por exemplo, um relógio alusivo ao filme O Cavaleiro das Trevas Renasce (2012) ou uma mesa de ping-pong. Com o logotipo do Batman.