O que esperar da Met Gala? Do regresso de Beyoncé à moda como forma de arte

Poucas angariações de fundos dão mais nas vistas que a Met Gala. Todos os anos, a primeira fila de celebridades marca a sua posição na passadeira vermelha, respondendo a um tema. Este ano o dress code é "Fashion Is Art", com Beyoncé à espreita.

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A Met Gala é uma espécie de feriado móvel, mas só para quem tem o privilégio de garantir o seu lugar. Acontece na primeira segunda-feira de maio de cada ano e é a principal fonte de financiamento da atividade do Costume Institute, departamento do The Metropolitan Museum of Art (o Met) - em Nova Iorque - dedicado à moda e responsável por colecionar, conservar, pesquisar e expor roupas, acessórios e peças de moda que ajudam a compreender a história cultural, social e artística ao longo do tempo.



Beyonce na Met Gala de 2016 Charles Sykes/Invision/AP

O que acontece no evento?

Os comuns dos mortais só podem assistir à passadeira vermelha, porque o que acontece na Met Gala, fica na Met Gala. Assim que os participantes entram no evento, os telemóveis ficam em modo de repouso. É sabido que lá dentro têm um jantar à espera, música ao vivo e também uma visita à exposição que todas as primaveras é inaugurada no dia da Met Gala.

E qual é a exposição?

Antes de mais, a inauguração é dupla, marcado também a abertura da nova sede do Costume Institut para a sua nova morada permanente nas Galerias Condé M. Nast, mesmo ao lado do museu. "Será transformador para o nosso departamento, mas também penso que vai ser transformador para a moda de forma mais geral — o facto de um museu de arte como o The Met estar realmente a dar um lugar central à moda", disse o curador Andrew Bolton, em entrevista à Vogue. Neste primeiro dia, a exposição que depois ficará aberta ao público chama-se "A Arte do Traje" ("Costume Art") e anda em torno de como a moda e a arte têm, em simultâneo, interagido com o corpo humano ao longo do tempo, associando roupas a objetos de arte que abrangem cerca de 5.000 anos.

Que celebridades vão participar?

Habitualmente, o evento conta com 450 participantes, entre grandes estrelas e jovens promessas de áreas tão diferentes com as artes, o desporto ou a política. Raramente são divulgados os nomes, mas são conhecidos alguns, por serem co-anfitriões do evento, juntando-se à grande organizadora, Anna Wintour. É o caso de da atriz Nicole Kidman, da tenista Venus Williams, e da cantora Beyoncé, que dez anos depois regressa à Met Gala. Zoe Kravitz, Sabrina Carpenter, Lena Dunham, Alex Consani, Doja Cat, Teyana Taylor, Angela Bassett ou Sam Smith são outros dos nomes que fazem parte da lista do comité de anfitriões.

Qual o tema deste ano?

Todos os anos, a organização da Met Gala lança um tema para o evento e os participantes esforçam-se cumprir o mote e vestir-se a rigor. Desta vez, o tema é "Fashion is Art", falando para o título da exposição. Há muito espaço para a interpretação de cada um, mas talvez possamos esperar uma viagem excêntrica pela história da moda.

A que horas começa e onde posso ver?

O arranque está marcado para as 18h00 (23h00, hora de Portugal) e a revista Vogue vai acompanhar a passadeira vermelha em streaming a partir do YouTube e do Tik Tok.