Elon Musk vs. Billie Eilish. Os motivos da discórdia entre o empresário e a artista

Empresário e cantora têm trocado acusações nas redes sociais. Billie Eilish chamou "cobarde patético" a Musk, e o milionário acusou a artista de ser ignorante.
A guerra está aberta entre Elon Musk e Biillie Eilish. Nos últimos dias, o empresário e a cantora trocaram vários insultos nas redes sociais, com a artista a acusá-lo de não usar a sua fortuna para acabar com a pobreza, salvar espécies em vias de extinção ou reconstruir Gaza. Numa story do Instagram, chegou até mesmo a chamá-lo de "cobarde patético".
Musk e Billie Eilish trocam acusações após críticas sobre riqueza e filantropiaDR
A reação de Billie Eilish surgiu depois de a Tesla ter aprovado um pacote de remuneração que poderá tornar o empresário sul africano no primeiro trilionário da história, caso as metas da empresa sejam atingidas nos próximos dez anos. Para sustentar a ideia de que o empresário poderia resolver os problemas globais apresentou alguns gráficos.
As acusações de Billie Eilish valeram, no entanto, uma resposta por parte de Elon Musk. Quatro dias depois da artista ter apelidado Musk de "cobarde", o dono da Tesla disse que a autora de "Bad Guy" era pouco inteligente. "Ela não é a pessoa mais inteligente da turma", escreveu (tradução livre de "She’s not the sharpest tool in the shed").
Anteriormente, a artista já havia sugerido que os bilionários deviam partilhar as suas fortunas com a humanidade. Durante a Innovator Awards, uma entrega de prémios organizada pelo Wall Street Journal, em outubro, a jovem desafiou Mark Zuckerberg, da Meta, a doar uma parte considerável do seu dinheiro.
"Eu amo todos aqui, mas alguns de vocês têm mais dinheiro que eu. Se és bilionários quero que me diga aqui o porquê. Sem ódio, mas está na hora de distribuírem esse dinheiro, pessoal", afirmou a artista cuja fortuna é avaliada em cerca 50 milhões de dólares, segundo a Forbes. A própria cantora comprometeu-se também a entregar 11,5 milhões de dólares (aproximadamente 9 milhões de euros) a causas ligadas à crise climática.
