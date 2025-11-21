Nuno Markl após sofrer AVC. "Estou a recuperar"

O humorista está internado no hospital São Francisco Xavier a recuperar de um AVC

Nuno Markl partilhou uma foto na cama do Hospital São Francisco Xavier, onde se encontra internado após ter sofrido um AVC, e afirma que está a "recuperar aos poucos".



Nuno Markl recupera após AVC no hospital São Francisco Xavier Pedro Catarino/MediaLivre

"Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens", afirmou o humorista numa publicação feita no Instagram. "Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…", escreveu na legenda da partilha o autor do programa "O Homem Que Mordeu o Cão", da Rádio Comercial.

Nuno Markl deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier com um acidente vascular cerebral (AVC) esta quinta-feira à noite. Durante a manhã desta sexta-feira, o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro, afirmou que Markl está "estável" e "a receber os melhores cuidados".

Nuno Markl é, atualmente, locutor nas manhãs da Rádio Comercial e uma das figuras princiapis do programa 'Taskmaster' da RTP, juntamente com Vasco Palmeirim. Ganhou visibilidade por vários programas de rádio como O Homem Que Mordeu o Cão, o Laboratólarilolela ou Caderneta de Cromos. Na televisão foi responsável pela série 1986 que acompanhava a vida de um grupo de adolescentes no ano da mais conturbada eleição presidencial nacional.