Sábado – Pense por si

Dinheiro

Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação bilionário para Elon Musk

Diogo Barreto
Diogo Barreto 06 de novembro de 2025 às 22:41
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

O pagamento está dependente de vários objetivos e poderá ser contestado judicialmente.

Mais de 75% dos acionistas da Tesla aprovaram o novo pacote de compensação ao diretor Elon Musk que poderá receber um bilião de dólares na próxima década.

Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação para Elon Musk
Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação para Elon Musk Reuters

A votação decorreu durante a assembleia-geral anual da fabricante de automóveis elétricos esta quinta-feira, numa altura em que as vendas da Tesla estão a perder fôlego. Contudo, para receber o pagamento total, Musk terá de cumprir alguns objetivos: expandir de forma significativa o valor de mercado da Tesla, reanimar as vendas de veículos elétricos, que estão em queda devido às suas posições políticas, e avançar nas áreas de maior inovação da empresa, como os rôbotaxis e a robótica.

A Reuters compara este pacote de compensação ao produto interno bruto de várias países. O PIB da Polónia, com 36 milhões de habitantes, ascendeu a 914,7 mil milhões de dólares, e o PIB da Bélgica é de 664,6 mil milhões de dólares. Já o PIB de Portugal em 2025 foi o equivalente a um terço do valor desta compensação (337 mil milhões de euros).

O fundo soberano da Noruega anunciou que iria votar contra o pacote salarial sem precedentes de Elon Musk. O maior fundo do mundo figura entre os dez maiores acionistas da fabricante de veículos elétricos, com uma participação de 1,1%, e mostra-se preocupado com o tamanho da compensação, apesar de apreciar "o valor significativo criado sob a liderança visionária do Sr. Musk". 

O acordo surgiu depois de o próprio Musk ter sugerido que poderia abandonar a empresa caso a proposta fosse chumbada, o que foi reforçado pela presidente da empresa, alertando para a perda de valor de mercado se o CEO saísse do cargo.

Musk, que já é a pessoa mais rica do mundo, poderá tornar-se o primeiro bilionário de sempre, expandindo a sua participação na Tesla para 25% ou mais, uma vez que o pagamento é feito em parte em ações. Para tal, terá de atingir vários patamares de resultados, culminando em fazer chegar a empresa a um valor de mercado de 2 biliões de dólares e entregar 20 milhões de veículos.

Tópicos Ações Acionista Automóvel Empresas Elon Musk Tesla Bélgica Noruega Portugal Polónia
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação bilionário para Elon Musk