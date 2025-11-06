Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação bilionário para Elon Musk

O pagamento está dependente de vários objetivos e poderá ser contestado judicialmente.

Mais de 75% dos acionistas da Tesla aprovaram o novo pacote de compensação ao diretor Elon Musk que poderá receber um bilião de dólares na próxima década.



Acionistas da Tesla aprovam pacote de compensação para Elon Musk Reuters

A votação decorreu durante a assembleia-geral anual da fabricante de automóveis elétricos esta quinta-feira, numa altura em que as vendas da Tesla estão a perder fôlego. Contudo, para receber o pagamento total, Musk terá de cumprir alguns objetivos: expandir de forma significativa o valor de mercado da Tesla, reanimar as vendas de veículos elétricos, que estão em queda devido às suas posições políticas, e avançar nas áreas de maior inovação da empresa, como os rôbotaxis e a robótica.

A Reuters compara este pacote de compensação ao produto interno bruto de várias países. O PIB da Polónia, com 36 milhões de habitantes, ascendeu a 914,7 mil milhões de dólares, e o PIB da Bélgica é de 664,6 mil milhões de dólares. Já o PIB de Portugal em 2025 foi o equivalente a um terço do valor desta compensação (337 mil milhões de euros).

O fundo soberano da Noruega anunciou que iria votar contra o pacote salarial sem precedentes de Elon Musk. O maior fundo do mundo figura entre os dez maiores acionistas da fabricante de veículos elétricos, com uma participação de 1,1%, e mostra-se preocupado com o tamanho da compensação, apesar de apreciar "o valor significativo criado sob a liderança visionária do Sr. Musk".

O acordo surgiu depois de o próprio Musk ter sugerido que poderia abandonar a empresa caso a proposta fosse chumbada, o que foi reforçado pela presidente da empresa, alertando para a perda de valor de mercado se o CEO saísse do cargo.

Musk, que já é a pessoa mais rica do mundo, poderá tornar-se o primeiro bilionário de sempre, expandindo a sua participação na Tesla para 25% ou mais, uma vez que o pagamento é feito em parte em ações. Para tal, terá de atingir vários patamares de resultados, culminando em fazer chegar a empresa a um valor de mercado de 2 biliões de dólares e entregar 20 milhões de veículos.