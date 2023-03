Namorada de Putin é dona do maior apartamento da Rússia

A ex-campeã de ginástica Alina Kabaeva, suposta amante do presidente russo, é dona do maior apartamento da Rússia, o complexo residencial Royal Park, com 2.600 metros quadrados e 20 quartos, piscina, sala de cinema e aeródromo para helicópteros, em Sochi, na Rússia.







Vladimir Putin num encontro com a ex-ginasta Alina Kabaeva, com quem ter-se-á casado

De acordo com a investigação da plataforma russa independente The Project, a ex-ginasta detém o "maior apartamento da Rússia" desde 2011, além de outros três apartamentos, registados em nome da sua avó, Anna Zatsepilina.Fontes do The Project revelaram que o apartamento principal foi registado em nome de Oleg Rudnov, que faleceu em 2015. O dinheiro para a compra do imóvel, que custou 90 milhões de rublos [um quinto do preço declarado pela agência imobilária], foi depositado na conta do antigo aliado de Vladimir Putin, com a ajuda da empresa do Chipre, Ermira Consultants, que será na realidade um fundo secreto do presidente russo, segundo revelou a plataforma."Usávamos o termo pagar através de Ermira, o que significava usar o dinheiro de Putin para pagar por este ou aquele negócio (do seu interesse)", explica uma das fontes, citada pelo The Project. Kabaeva terá viajado para Sochi e indicou em que nome deviam ser registados os apartamentos.Em março de 2021, a penthouse foi colocada à venda, mas não foi vendida, o que permitiu à plataforma de investigação encontrar um anúncio com imagens do apartamento, onde é possível ver as enormes salas em mármore, piscina exterior com vista para o mar, lareira, sala de cinema, biblioteca e escritório. No entanto, esta não será a residência oficial de Kabaeva.Durante a investigação, correspondentes do The Project conseguiram localizar a luxuosa residência privada de Putin, em Valdai, numa região rodeada de colinas e lagos. É aqui que Kabaeva parece passar a maior parte do tempo com os filhos que alegadamente tem em comum com o presidente russo.Através de uma fuga de dados, a investigação concluiu que os assistentes da suposta namorada de Putin compraram várias passagens para Valdai para as estações de Okulovka e Uglovka, as mais próximas da residência de Putin, em Valdai.As fontes do The Project confirmaram que viviam crianças pequenas na residência, que tem uma pista de kart e um grande parque infantil, construído entre 2016 e 2020.