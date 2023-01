Popularidade de Harry cai para níveis recorde

As revelações explosivas do filho de Carlos III e da princesa Diana, no seu livro de memórias, fizeram com que os britânicos se virassem contra ele.

Spare, o polémico livro de memórias que foi para as livrarias na manhã desta terça-feira, 10, é o tema do momento e a popularidade do príncipe Harry entre os britânicos já caiu para um nível recorde. Quase dois terços têm uma visão negativa do filho mais novo do rei Carlos III e da princesa Diana, contra os 58% que obtinha em maio, segundo uma sondagem da YouGov.