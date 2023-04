Dani Alves volta a tribunal com nova versão e diz que mentiu para esconder infidelidade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Dani Alves voltou esta segunda-feira a tribunal para depor sobre o que aconteceu na noite de 31 de dezembro de 2022, na discoteca Sutton, em Barcelona. O internacional brasileiro encontra-se detido desde meados de janeiro, acusado de violar uma jovem de 23 anos. Perante o juiz, o jogador brasileiro disse que a relação sexual foi consentida e que mentiu na primeira versão para esconder que tinha sido infiel.





Dani Alves afirmou hoje, de acordo com a imprensa espanhola, que houve um jogo de sedução que terminou num encontro sexual consentido entre ambos. O jogador referiu ainda que não ouviu quaisquer palavras de recusa ou arrependimento. O brasileiro admitiu ainda, de acordo com a TVE, que apesar de respeitoso podia ter sido mais cuidadoso e gentil.Depois de inicialmente ter dito que não conhecia a vítima, mais tarde Dani Alves afirmou que conheceu a jovem na casa de banho da discoteca sem que nada tivesse acontecido. Noutra versão, foi admitido que houve sexo oral. Esta segunda-feira, defendeu que mentiu para proteger a jovem e numa tentativa de esconder a infidelidade (a mulher já avançou entretanto com o processo de divórcio).A defesa do brasileiro pediu que seja reconhecida a sua inocência.