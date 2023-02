Tribunal espanhol rejeita recurso para libertação do jogador Dani Alves

Um tribunal espanhol rejeitou hoje o recurso para a libertação sob fiança do futebolista brasileiro Dani Alves, detido por alegada violação, enquanto decorre a investigação, considerando haver risco de fuga.







Segundo noticiou a Associated Press, o tribunal sustentou haver o risco de fuga de Dani Alves, pelo que deve permanecer detido enquanto a investigação se desenrola.Um juiz tinha determinado a sua prisão preventiva, após as investigações iniciais das autoridades.O internacional brasileiro foi detido em 20 de janeiro, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro.O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 2 de janeiro.Inicialmente, Alves negou conhecer a alegada vítima, mas, após recurso aos vídeos de vigilância, ficou claro que o brasileiro mentiu, situação que levou à sua detenção.Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro e a denúncia apresentada em 2 de janeiro.Em 1 de fevereiro, os advogados do jogador informaram que este estava disponível para entregar o seu passaporte às autoridades espanholas e também usar um dispositivo de localização para poder sair em liberdade.De acordo com os advogados do internacional brasileiro, que apresentaram o recurso num tribunal de Barcelona para libertação do jogador de 39 anos, estava também disponível para se apresentar em tribunal e às autoridades quantas vezes forem necessárias, incluindo diariamente.Os advogados de Alves defenderam ainda que a sua detenção sem fiança não se justifica, já que não existem provas suficientes sobre a alegada violação a uma mulher numa discoteca de Barcelona.Dani Alves, que esteve no Mundial2022, no Qatar, teve uma carreira de sucesso no FC Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.O internacional brasileiro, que é casado com uma espanhola, estava de férias em Barcelona após o Mundial2022, que decorreu no Qatar.