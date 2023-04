A loucura dos sósias da realeza

Quando se é confundido com um membro da realeza há duas formas de lidar com a situação: ignorar e continuar com a sua vida pacata ou tirar partido disso. Charles Haslett, de 74 anos, preferiu a segunda hipótese. Aliás, até investiu dinheiro para ficar ainda mais parecido com o filho de Isabel II. Gastou mais de 5.000 libras (cerca de €5.715) num capachinho grisalho, bem como em dois fatos e num anel de sinete dourado do mesmo estilo que o usado pelo novo monarca. Encomendou ainda barro de modelagem para fazer as orelhas sobressaírem, tal como as do agora Rei. Depois, estudou os gestos e as poses e começou a imitá-lo em eventos de angariação de fundos, celebrações de coroação e festas de empresas. Por um evento cobra cerca de 900 euros, o que normalmente costuma demorar duas horas.