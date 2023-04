Keanu Reeves numa aparição rara com a namorada. Quem é e o que faz Alexandra Grant?

Nasceu em 1973 no estado norte-americano do Ohio, filha de um pai escocês, professor e geólogo, e de uma mãe americana, professora de ciência política e diplomata. A história de Alexandra Grant nunca poderia resumir-se apenas ao óbvio: de que está numa relação com o ator Keanu Reeves, objeto de uma fama global graças às prestações cinematográficas das últimas décadas, ainda que esse tenha sido o gatilho para que a comunicação social lhe aponte o holofote.







Alexandra Grant e Keanu Reeves surgiram juntos publicamente pela primeira vez em 2019 Elyse Jankowski/Freelancer

O currículo da artista visual é, contudo, prova assegurada de trabalho sólido, valendo-lhe a atenção de meios como o Los Angeles Times ou da Whitehot, revista de arte contemporânea, e mostras no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MOCA) ou no Blanton Museum of Art (em Austin, no Texas).O percurso teve início em 2007 e desde então que tem vindo a fomentar um caminho de episódios colaborativos, em especial com pioneiros literários e filósofos. No trabalho como artista visual, destaca-se especialmente na pintura. De notar a colaboração com a feminista Hélène Cixous ou com o pioneiro da literatura digital Michael Joyce.Em 2011, Grant e Reeves cruzam caminhos publicamente pela primeira vez; Ode to Happiness é o resultado, um livro com ilustrações da artista e textos do ator. Em 2016, Shadows – uma série de 54 imagens fotografadas por Grant, baseadas nos movimentos de Reeves – marcaria a segunda colaboração entre os dois. O duo viria, um ano depois, a fundar a X Artists' Books, uma editora que aponta a "livros de alta qualidade e centrados no artista", lê-se no site oficial Em 2019, numa entrevista ao La Weekly, Grant esclarece que as muitas culturas que absorveu ao longo da infância contribuíram para ser poliglota. "Cresci em parte na Cidade do México, em Washington DC e Paris, movendo-me entre idiomas e culturas."Seguindo o exemplo dos pais, ambos professores, Alexandra Grant teve uma passagem pelo meio académico como docente. Contratada como professora adjunta no ArtCenter College of Design, em Pasadena, Califórnia, (2009 a 2011), trabalhou depois como mentora no MFA (Mestrado em Belas Artes) à distância da Faculdade Pacific Northwest College of Art, de 2013 a 2014, seguindo-se a Universidade de Syracuse, em 2015.Na filantropia fundou, em 2008, o projeto grantLOVE , que produz e vende obras de arte originais para beneficiar projetos artísticos e organizações sem fins lucrativos. Mas integrou também o projeto Watts House Project, de Edgar Arceneaux, um grupo sem fins lucrativos que visava reformar casas em Watts, bairro em Los Angeles, atribuindo um arquiteto a cada família em formato pro-bono.A estreia no cinema apontou ao documentário. Em 2015, como parte de uma residência no Bemis Center for Contemporary Art em Omaha, no estado do Nebraska, Grant realizou um documentário intitulado Taking Lena Home . O filme focou-se na devolução de uma lápide roubada à zona rural de Nebraska.Na vertente romântica, a relação de Alexandra Grant e Keanu Reeves tornou-se pública em 2019, altura em que o casal apareceu pela primeira vez junto. Em 2022 viriam a fazer a passadeira vermelha da peça American Buffalo, da Broadway, juntos, novamente.