A apresentadora Cristina Ferreira tem um novo livro. Depois de "Sentir", a nova cara da SIC anunciou o lançamento de uma nova publicação e, desta vez, para ajudar os portugueses a falar inglês. "Falar (Inglês) É Fácil" tem como editora a Contraponto e é feito em parceria com a Cambridge Assessment English, um departamento sem fins lucrativos da universidade britânica.





Esta é a primeira vez que departamento não docente da Universidade de Cambridge se associa a uma figura pública para criar um livro de inglês, sendo também por isso a primeira vez que é escolhida uma personalidade portuguesa.

No seu último livro, "Sentir", Cristina Ferreira assumiu não dominar a língua inglesa para manter uma conversa. "É o meu calcanhar de Aquiles (…) uma coisa é estar de férias e pedir uma água; outra é estar em cima de um palco onde é preciso falar para uma plateia inteira", desabafou, concluindo que estaria na hora de "aprender e de ter uma professora de inglês".

No final de 2017, a apresentadora decidiu avançar para as aulas da língua de Shakespeare e escolheu o departamento da Universidade de Cambridge para a aventura. A ideia de criar um livro sobre as experiências ao aprender o idioma surgiu devido às questões que Cristina recebia dos seus fãs acerca do método aplicado.

Com um livro "simples e prático", a apresentadora partilha o método de aprendizagem que usou e transmite uma mensagem clara: "Se eu consegui, vocês também conseguem!". Chega às bancas já esta sexta-feira, no dia 16 de Novembro, e poderá ser uma óptima sugestão para as prendas de Natal. A apresentação à comunicação social será através de um evento especial num autocarro de dois andares, que fará um percurso turístico pela cidade de Lisboa.