Em entrevista à nova casa, Cristina Ferreira confessou que "não havia outro nome possível" para o projecto que iniciará a partir de 2019.

Cristina Ferreira revelou este sábado o nome do programa que vai estrear em janeiro na SIC. Em entrevista ao canal de Carnaxide, a apresentadora revelou que, depois de muitas tentativas de arranjar um nome, a escolhe recaiu em ' O Programa de Cristina'.



Ainda não há data certa para o arranque das emissões, mas prevê-se que possa arrancar no início de 2018, em Janeiro.



"Quando estávamos a imaginar o nome, passávamos sempre por ‘O Programa da Cristina’. ‘O que é que vamos fazer com o programa da Cristina?’ ‘O que é que vai ser o programa da Cristina?’ Há lá nome melhor do que este?!", explicou a apresentadora. Que diz estar muito satisfeita com a escolha: "Não havia outro nome possível porque este é mesmo ‘O Programa da Cristina'".