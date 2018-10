Cristina Ferreira vai apresentar "sozinha" as manhãs da SIC, não revelando ainda a data para o início do seu novo programa.

A nova apresentadora da SIC Cristina Ferreira estará sozinha no novo programa das manhãs da estação de Carnaxide que deverá ir para o ar a partir de 2019.



"Eu saio de uma estação com o Manuel Luís Goucha, vocês acham que eu ia conseguir arranjar alguém que estivesse no lugar dele?", disse a apresentadora em entrevista à revista TV7 Dias este sábado, anunciando que iria conduzir as manhãs "sozinha".



Cristina Ferreira abandonou este Verão a TVI, trocando-a pela SIC, num negócio que fez correr muita tinta. A apresentadora esteve 15 anos a apresentar as manhãs do canal privado ao lado de Manuel Luís Goucha, que se mantém na apresentação do Você na TV.



Questionada sobre a data de estreia do novo programa, a apresentadora nada disse, atirando apenas: "essa é a pergunta para um milhão de dólares", embora tenha sido já anunciado que só em 2019. A estação de televisão da Impresa confirmou em Setembro o que a apresentadora Cristina Ferreira estaria "em breve" nos ecrãs da SIC, onde será um dos "principais rostos" da estação.