A apresentadora da SIC estreou esta segunda-feira o primeiro episódio do seu novo programa, durante o qual recebeu um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa.

No dia em que estreou a primeira emissão do seu programa na SIC - 'O Programa da Cristina' – e entrevistou a atriz Custódia Gallego, o presidente do Benfica e recebeu um telefonema do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Cristina Ferreira fez um balanço do dia de estreia à repórter do canal Ana Lúcia Martins.

"[Esta estreia] foi muito entusiasmante. Foi tudo o que nós tínhamos imaginado e mais bocadinho", começou por comentar a apresentadora. "E isto era o que eu queria mostrar. Se bem que o programa de hoje não mostra ainda o que é o 'Programa da Cristina' e eu tenho de deixar aqui este alerta: eu acho que só na sexta-feira é que vão perceber o que é isto, porque é tudo tão diferente e o de amanhã é tão diferente do de hoje e tão inesperado que acho que as pessoas vão ter de ver a semana inteira para perceber a linha", prometeu Cristina.

A apresentadora falou ainda do "respeito" que tem pelos telespetadores, que muitos não "têm mais nada durante o dia a não ser a nossa voz – e eu tenho de respeitar essas pessoas".

Cristina Ferreira admitiu ainda ter sentido pressão só perto das 9h30 da manhã de segunda-feira, quando lhe vieram "algumas lagrimazitas aos olhos" e "o peso que tive nos ombros estes meses todos estava a acusar-se". "Lamento, mas vou andar aqui durante muitos anos", garantiu, olhando para Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da estação televisiva, que assistiu ao programa.

Sobre o telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa, Cristina confessou que não estava a contar com isso: "tu não pensas que um Presidente da República esteja a ver o teu programa e te ligue para te desejar boa sorte". A figura pública mostrou-se comovida e admitiu que irá guardar esse momento para o resto da vida.

"Quando tens alguém desta importância, mas que entende todos os portugueses de forma igual... ele poderia ter feito isto com qualquer outra pessoa (…) e teve este carinho para comigo que eu vou guardar no coração para sempre", revelou, acrescentando que pensa que o Presidente da República sente orgulho no que ela conseguiu esta segunda-feira.

Sobre Luís Filipe Vieira, Cristina aproveitou para explicar que o objetivo das entrevistas é mostrar "as marcas pessoais que nós temos todos na vida", tal como fez com Custódia Gallego. "É este balanço de vida que eu gostava de passar todos os dias", conta.

"Viver televisão com esta paixão nem sempre acontece. E eu tenho a sorte de ter conseguido na SIC e com esta equipa a paixão que eu tanto queria para a televisão", concluiu Cristina no final da entrevista.