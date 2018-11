Sandra Bullock fez uma doação de 100 mil euros à Humane Society of Ventura County, uma organização de defesa de direitos animais, para ajudar os animais que estão a sofrer com os incêndios no estado da Califórnia.

A notícia foi anunciada pela ONG no domingo, que publicou um texto de agradecimento no Facebook. "Os nossos esforços em recolher e cuidar dos animais evacuados dos fogos de Hill e Woolsey chamaram à atenção da actriz e da sua equipa que contactaram o abrigo para mostrarem o seu apoio".





O montante da doação da actriz de Ocean’s 8 irá contribuir para evacuar animais – incluindo cavalos, burros, porcos, galinhas, patos, cães, gatos, etc. – dos fogos que estão a avançar pelo sul da Califórnia e que já vitimaram pelo menos 42 pessoas, o que o torna o incêndio mais mortal da história do estado norte-americano.