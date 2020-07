Com as altas temperaturas do último fim de semana, muitos em plenas férias recorreram à praia e à piscina. O Algarve foi o destino mais concorrido pelos famosos, que partilharam algumas fotos no Instagram, como a atriz Maria João Bastos, que esteve numa quinta, na zona de Tavira. Já bastante bronzeadas, Soraia Chaves, Inês Castel-Branco, Iva Lamarão, Mariana Monteiro, Carolina Patrocínio, e a sua prole, foram à praia e Cristina Ferreira posou junto ao mar, com um vestido amarelo – que lhe valeu muitos milhares de "gostos" dos seus 1,3 milhões de seguidores.

Piscinas no Douro

Depois de uma quarentena prolongada, Lili Caneças publicou um vídeo a nadar na imensa piscina do seu condomínio, em Cascais. Raquel Strada também preferiu piscina, a atriz Catarina Gouveia mergulhou na de um hotel no Douro, assim como Maria Cerqueira Gomes, e Diogo Amaral numa de Cascais, com os filhos, Mateus e Oliver. Em Los Angeles, EUA, a modelo Sara Sampaio também vestiu um biquíni, estampado de leopardo, e mostrou-se assim aos 7,5 milhões de pessoas que a seguem.