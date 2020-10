A meio de outubro, com quase um mês de outono, o sol continua a convidar a uma ida à praia. É o que têm feito algumas celebridades, como Oceana Basílio que publicou uma foto à beira de uma piscina. "Quando voltas à rotina e percebes que o teu verão este ano chegou ao fim. Sim, já sabem que sou todo verão mesmo e a trabalhar prefiro o calor. Mas venha o inverno que tanto precisamos", escreveu a atriz algarvia.

Férias revelam um pouco

Rita Pereira despediu-se do sol, em Cascais, no último fim de semana, Maria João Bastos esteve na praia do Meco a recarregar baterias e Dânia Neto, a Sílvia de

Golpe de Sorte

, na SIC, aproveitou o bom tempo para levar o filho, Salvador, ao mar. Andreia Dinis também foi à praia e confessou que este ano as férias de verão "soubeam um pouco". Liliana Santos publicou uma foto numa piscina e escreveu: "Ainda a aproveitar este sol de outono e que bem que sabe".

Do Rio Douro a Aspen

Cláudia Vieira, uma apresentadora de

O noivo é que sabe