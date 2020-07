Kelly Preston e John Travolta, 30 anos de história

Aos 57 anos, Kelly Preston, mulher de John Travolta, morreu na manhã do último domingo, ao fim de dois anos de uma batalha contra o cancro na mama. "Com o coração partido, informo que a minha bela mulher Kelly perdeu a batalha contra o cancro. Ela lutou de uma forma corajosa com o amor e o apoio de muitos", escreveu o ator no Instagram, na madrugada desta segunda-feira.

A atriz norte-americana preferiu manter a doença em privado e estava a fazer tratamentos há algum tempo, com o apoio da família e dos amigos mais próximos. Kelly e Travolta, de 66 anos, casaram-se em 1991 e tiveram três filhos – Ella, de 20 anos, Benjamin, de 9, e Jett, o mais velho, que sofria de Síndrome de Kawasaki, morreu em 2009, aos 16 anos, devido a uma convulsão. A família encontrava-se nas Bahamas a passar férias.

Kelly Preston nasceu a 13 de outubro de 1962, em Honolulu, no Havaí, estudou representação na Universidade do Sul da Califórnia e iniciou a sua carreira em 1985, desempenhando o seu primeiro papel importante em Mischief, depois de várias participações em programas de televisão.Nos anos seguintes, entrou em filmes como SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) e For Love of the Game (1999), ao lado de Kevin Costner, e em 2004 apareceu no videoclipe de Maroon 5, She Will Be Loved.

Mãe aos 48 anos

Depois do nascimento do filho mais novo, em 2009, Kelly, então com 48 anos, dedicou-se mais ao papel de mãe e a sua última participação no cinema foi em Gotti, (2018) em que fez de Victoria Gotti, mulher do chefe da máfia John Gotti, interpretado pelo próprio marido. Kelly e Travolta conheceram-se e apaixonaram-se, em 1987, nas provas de audição para o filme The Experts. Na época, Kelly estava a divorciar-se do seu primeiro marido, o ator Kevin Cage, e ainda não tinha uma carreira consolidada. Travolta já era a estrela de Grease, Saturday Night Fever, entre outros.



Na véspera de Ano Novo de 1991, Travolta pediu-a em casamento, no restaurante Palace Hotel, em Gstaad, na Suíça, com um anel de ouro com um diamante de seis quilates. A 5 de setembro daquele ano, em Paris, quando se casaram, Kelly estava grávida, de dois meses, de Jett. Preston contou numa entrevista que aos 16 anos, quando viu Travolta num poster de Grease teve a premonição de que se casaria com ele. Ambos praticavam a Cientologia e em setembro passado comemoraram 28 anos de casamento. O ator escreveu no Instagram: "Feliz aniversário para a minha maravilhosa esposa".