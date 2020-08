Em pleno agosto, o mês de férias para a maior parte dos portugueses, os famosos andam de norte a sul do país a recarregar baterias. A modelo Sara Sampaio, que vive nos Estados Unidos, escolheu o Gerês para uns dias de descanso com a família. Mas a opção da maioria é o Algarve, casos das atrizes Fernanda Serrano, que não está de férias, mas passou o fim de semana nos Salgados, Sofia Ribeiro e Oceana Basílio, em Tavira, a sua terra. A descansar desde o último domingo, dia em que terminou o Big Brother, na TVI, o apresentador Cláudio Ramos está algures numa praia, assim como Júlia Palha, que não revela onde se encontra.Lili Caneças passou o sábado inteiro a tomar banho na Marina de Cascais e a fazer vídeos e fotos que publicou no Instagram, onde tem quase 52 mil seguidores. No domingo, a socialite aparecia na capa do jornal espanhol El Mundo, como uma das três pessoas envolvidas na "Operação Juan Carlos em Cascais". Além de Lili João Manuel Brito e Cunha, Lili Caneças e Marcelo Rebelo de Sousa. Cláudia Jacques atreveu-se a sair do país e está em Ibiza e Formentera, Espanha. A relações públicas do Porto publica dezenas de fotos por dia, com diferentes outfits. Cristiano Ronaldo e Georgina regressaram al alto mar, a bordo do seu super iate.